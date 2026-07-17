La Polizia di Stato ha effettuato un blitz sul litorale romano, arrestando sei persone e sequestrando ingenti quantità di droga. Durante le operazioni sono state trovate sostanze stupefacenti in auto e aree condominiali, che erano state trasformate in punti di spaccio. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’estensione delle attività illegali e le modalità di gestione di queste aree. Le autorità continuano a monitorare la zona per contrastare il fenomeno.

È di sei arresti e ingenti sequestri di droga il bilancio delle recenti operazioni della Polizia di Stato sul litorale romano. Le indagini, condotte dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, hanno permesso di smantellare una rete di spaccio che utilizzava auto modificate e aree condominiali come basi logistiche per la distribuzione di sostanze stupefacenti. Sequestri e arresti: i numeri dell’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività investigative si sono concentrate sul litorale romano, dove sono state individuate auto trasformate in veri e propri covi mobili della droga. Gli agenti hanno scoperto nascondigli ricavati tra le intercapedini delle vetture e aree condominiali adibite a basi di appoggio per alimentare le piazze di spaccio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Auto e aree condominiali trasformate in covi della droga a Roma, il video del blitz: 6 arresti

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