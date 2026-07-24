Roma balla sotto le stelle | tre notti di swing blues e rock’n’roll a Villa Celimontana

Dal 24 al 26 luglio, Villa Celimontana ospita tre serate di musica dal vivo con generi come swing, jazz, blues e rock’n’roll. Sul palco si esibiscono artisti come Emanuele Urso, Chiara Viola, Mario Donatone, Giò Bosco e The NewTones. La manifestazione si svolge nel Village Celimontana, attirando pubblico con concerti serali. Le serate sono organizzate in tre diverse notti consecutive, tutte dedicate alla musica dal vivo.

Roma, 24 luglio 2026 – Dal 24 al 26 luglio 2026 il palco del Village Celimontana ospita tre serate dedicate a swing, jazz, blues e rock’n’roll. Tra i protagonisti del fine settimana Emanuele Urso, Chiara Viola, Mario Donatone, Giò Bosco e The NewTones. Venerdì 24 luglio. Emanuele Urso – The King of Swing 7et. Emanuele Urso, il “Re dello Swing”, presenta il nuovo progetto “The Golden Era”, un omaggio a Benny Goodman e Gene Krupa. Batterista, clarinettista, direttore d’orchestra e arrangiatore, Urso ricrea le atmosfere della Swing Era americana degli anni 1935-1945. Gli arrangiamenti originali di Benny Goodman, Glenn Miller, Fletcher Henderson e altri grandi protagonisti del genere vengono studiati, rielaborati e proposti in un concerto dal vivo che punta a riportare il pubblico nel periodo più brillante dello swing del Novecento. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sotto le stelle di via Roma–balla con me solo un momento Vintage Italian Love Song |First Class FM

Notizie e thread social correlati

Vintage Lake, swing e rock’n’roll al Trasimeno: tutto il programmaA Trasimeno si svolge un evento musicale dedicato a swing e rock’n’roll, con spettacoli sotto le stelle.

Un tuffo negli anni '50 e '60 tra rock 'n' roll, vespe e stile vintage: scatta la rassegna dello SwingDal 17 giugno all’8 luglio, ogni mercoledì sera, via Giorgio Regnoli si trasforma in un palcoscenico all’aperto con la rassegna Regnoli in Swing.