Vintage Lake swing e rock’n’roll al Trasimeno | tutto il programma

A Trasimeno si svolge un evento musicale dedicato a swing e rock’n’roll, con spettacoli sotto le stelle. L’iniziativa invita a ballare e divertirsi al lago, accompagnata da atmosfere vintage e romantiche. Gli spettatori potranno godere della luce della luna che si riflette sull’acqua, con sculture di Campo del Sole e l’Isola Maggiore visibili sullo sfondo. Il programma comprende performance dal vivo e momenti di intrattenimento dedicati alla musica degli anni passati.

“Venite a divertirvi e ballare sotto le stelle, con le scatenate e romantiche atmosfere del passato, la luce della luna riflessa sulle acque del lago, circondati dalle sculture di Campo del Sole e il suggestivo profilo di Isola Maggiore sullo sfondo”. Con questo invitante appello, mercoledì 27. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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