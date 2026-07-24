A Roma, sono stati avviati i primi contatti per il trasferimento di un attaccante. La squadra ha ricevuto una richiesta dal Lipsia, ma non sembra preoccupata. Dopo aver rinunciato a un altro giocatore, la Roma vuole evitare ulteriori rifiuti. La società si sta preparando a impegnarsi pienamente per portare a termine l’operazione e rafforzare l’attacco dell’allenatore.

Dopo aver dovuto rinunciare a Summerville, la Roma non è intenzionata a ricevere altri no ed è pronta a mettere in campo tutte le sue risorse per regalare a Gian Piero Gasperini il tanto atteso rinforzo in attacco. Il primo nome sulla lista del direttore sportivo Tony D'Amico è Antonio Nusa, talento classe 2005 del Lipsia. L'operazione, però, sarà tutt'altro che semplice., Le richieste del club tedesco sono molto elevate. Nelle ultime settimane il norvegese è finito nel mirino di diverse società di Premier League, motivo per cui il Lipsia chiede tra i 55 e i 60 milioni di euro per sedersi quantomeno al tavolo delle trattative., Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, la cifra sembra non spaventare più di tanto i giallorossi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, avviati i primi contatti per Nusa: le richieste del Lipsia non spaventano i Friedkin

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