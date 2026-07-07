Calciomercato Roma per l’attacco in corsa anche Pepe | avviati i primi contatti

A poco più di una settimana dall’apertura del calciomercato estivo, la Roma sta valutando diverse opzioni per l’attacco. Tra i nomi in corsa c’è anche un calciatore con esperienza internazionale, con primi contatti avviati con il suo entourage. La società ha iniziato a monitorare le possibilità di acquisto e si sta concentrando su profili che possano rafforzare il reparto offensivo. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, e le trattative sono in fase preliminare.

A poco più di una settimana dall’inizio del calciomercato estivo, possiamo affermare con certezza che il reparto più attenzionato da parte della Roma sia quello offensivo. Le lunghe trattative ancora in corso per l’acquisto di Mason Greenwood, gli occhi sull’attaccante del Bruges Tresoldi, la corsa al rinnovo di Dybala e, come se non bastasse, gli uomini-mercato giallorossi hanno posizionato il mirino su un altro profilo interessante da portare a Trigoria. Stando a quanto riportato da Niccolò Schira, la nuova preda di D’amico sarebbe l’esterno d’attacco del Porto, Pepe (abbreviazione del nome completo “Eduardo Gabriel Aquino Cossa”). L’ala brasiliana ha concluso la sua stagione con la vittoria della Primeira Liga, contribuendo al raggiungimento del titolo siglando 3 reti e 4 assist nelle 30 gare giocate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Bomba di calciomercato ROMA, colpo di scena in ATTACCO!

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Calciomercato #Roma, per l’attacco spunta anche il nome di #Pepe: contatti già avviati tra le parti #ASRoma #Calciomercato x.com

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