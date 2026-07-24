Roma Angelino torna al gol | un mese per convincere Gasperini
A un mese dall’inizio della stagione, la Roma non ha ancora acquistato nuovi giocatori. I rinnovi di Dybala, Cristante e Mancini sono stati conclusi, ma il tecnico non è soddisfatto e aspetta ancora il prolungamento di contratto di Pellegrini. Nel frattempo, Angelino ha segnato di nuovo, cercando di convincere l’allenatore a dargli più spazio. La squadra lavora per completare la rosa prima dell’inizio ufficiale delle competizioni.
A un mese dall’inizio della stagione la Roma si ritrova con ancora zero nuovi innesti. I rinnovi di Dybala, Cristante e Mancini non bastano a Gasperini, in attesa ancora del rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il tecnico di Grugliasco necessita di almeno 45 nuovi giocatori secondo quanto riportato da Mimmo Ferretti sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Nel frattempo, nel match di ieri vinto per 6 a 0 contro il Trastevere, ha ritrovato il gol Angelino, speranzoso ancora di ritagliarsi un po’ di spazio nella Roma che verrà. Il gol non basta, c’è bisogno di lavoro. Le amichevoli precampionato servono proprio a questo, mettere minuti nelle gambe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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#Angelino non convince: futuro da decidere mentre la Roma torna al lavoro romanews.eu/roma-doppie-se… #ASRoma #Romanewseu x.com
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