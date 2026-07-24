Roma Angelino torna al gol | un mese per convincere Gasperini

Notizia in breve

A un mese dall’inizio della stagione, la Roma non ha ancora acquistato nuovi giocatori. I rinnovi di Dybala, Cristante e Mancini sono stati conclusi, ma il tecnico non è soddisfatto e aspetta ancora il prolungamento di contratto di Pellegrini. Nel frattempo, Angelino ha segnato di nuovo, cercando di convincere l’allenatore a dargli più spazio. La squadra lavora per completare la rosa prima dell’inizio ufficiale delle competizioni.