Lo spagnolo ha avuto una stagione molto difficile a causa di un infortunio che ha limitato le sue presenze. Per la prossima estate, il calciatore ha intenzione di cercare di recuperare la forma e riprendere un ruolo importante. La squadra sta valutando le strategie per migliorare le performance del difensore e pianificare eventuali interventi per il suo recupero. La situazione rimane sotto osservazione in vista delle prossime decisioni di mercato e delle sessioni di allenamento.

Un anno maledetto, in cui ha visto il campo dal primo minuto solo ad agosto e settembre. Poi l’infortunio, un periodo difficile in cui ha perso 15 chili e un graduale ma lento recupero che lo ha riportato a giocare solo qualche scampolo di partita. Angelino, dopo quasi un’intera stagione ai box, però è pronto a ripartire. Lo spagnolo vorrebbe restare a Roma dove era diventato uno dei punti di forza prima del crollo improvviso. Quasi certamente si presenterà nel ritiro estivo con il resto della squadra, nella speranza di mostrare nuovamente la sua miglior versione. Poi affronterà con Gasperini eventuali discorsi di mercato. In Spagna lo aveva cercato l’Espanyol, ma Angelino per ora non ha intenzione di ascoltare offerte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, Angelino vuole ripartire e convincere Gasperini

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La famiglia di festeggia il ritorno il campo del calciatore giallorosso.

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