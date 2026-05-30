Roma rebus Angeliño | tra infortuni e mercato Gasperini decide il suo futuro

A Trigoria si discute del futuro di Angeliño, il cui ruolo resta incerto a causa di problemi fisici e di mercato. L'esterno difensivo ha subito infortuni recenti, mentre il club valuta eventuali strategie di mercato per la prossima stagione. Intanto, l’allenatore decide sul suo impiego e sulle eventuali mosse da adottare. La situazione si mantiene in sospeso, senza decisioni ufficiali annunciate al momento.

Non è soltanto il calciomercato a tenere banco in casa Roma. Guardando all’interno di Trigoria, infatti, un nome che potrebbe rappresentare quasi un “nuovo acquisto” per la prossima stagione è quello di Angeliño. L’esterno spagnolo, che ha compiuto 29 anni lo scorso 4 gennaio, ha vissuto una stagione estremamente complicata. Tra Serie A ed Europa League ha collezionato appena 9 presenze complessive, giocando soltanto 426 minuti. Un rendimento fortemente condizionato dai numerosi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi per gran parte dell’annata. Arrivato nella Capitale nel mercato invernale del 2024 dal Lipsia, Angeliño aveva avuto un impatto immediato con il campionato italiano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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