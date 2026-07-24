Roma 61 giorni dopo Verona | Gasperini aspetta ancora il primo acquisto

61 giorni. Questo è il tempo passato tra la gioia del terzo posto conquistato a Verona e oggi, 24 luglio. A una settimana dalla partenza per il ritiro in Galles la Roma è ancora a bocca asciutta sul fronte acquisti. Gli allenamenti a Trigoria sono già iniziati e la tournee in terra gallese comincerà il 31 luglio. Gian Piero Gasperini si aspettava almeno un acquisto a questo punto dell’estate, ma diversi avvenimenti hanno complicato la situazione. Greenwood e Summerville, i due rimpianti più grandi. L’estate giallorossa era cominciata con le migliori prospettive, un budget maggiore rispetto agli scorsi anni e nessun big da vendere a prezzo di saldo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Udinese-Roma, le parole di Gasperini dopo la partita | Serie A

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