Roma 61 giorni dopo Verona | Gasperini aspetta ancora il primo acquisto

Da sololaroma.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 61 giorni dalla conclusione del campionato, la squadra non ha ancora effettuato acquisti. Dopo aver ottenuto il terzo posto a Verona, il club si prepara per il ritiro in Galles, previsto tra una settimana, senza aver ancora rinforzato la rosa con nuovi giocatori.

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61 giorni. Questo è il tempo passato tra la gioia del terzo posto conquistato a Verona e oggi, 24 luglio. A una settimana dalla partenza per il ritiro in Galles la Roma è ancora a bocca asciutta sul fronte acquisti. Gli allenamenti a Trigoria sono già iniziati e la tournee in terra gallese comincerà il 31 luglio. Gian Piero Gasperini si aspettava almeno un acquisto a questo punto dell’estate, ma diversi avvenimenti hanno complicato la situazione. Greenwood e Summerville, i due rimpianti più grandi. L’estate giallorossa era cominciata con le migliori prospettive, un budget maggiore rispetto agli scorsi anni e nessun big da vendere a prezzo di saldo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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