I 7 giorni da incubo per Gasperini e la Roma | ancora zero acquisti

A sette giorni dalla fine del mercato, la Roma non ha ancora effettuato acquisti ufficiali, nonostante nomi come Greenwood, Summerville e Garnacho siano stati accostati alla società. Nessun nuovo giocatore è stato annunciato, anche se le trattative sembrano ancora in corso. I tifosi continuano a seguire con attenzione gli aggiornamenti, ma al momento non ci sono novità ufficiali. La squadra resta così senza nuovi innesti a pochi giorni dalla chiusura della sessione di mercato.

Come ogni anno i tifosi giallorossi seguono con felicità e curiosità il calciomercato, facendo preferenze tra un calciatore e l’altro. Quest’anno però, arrivati al 24 luglio, ancora nessun acquisto nonostante nomi importanti come Greenwood, Summerville e l’ex Manchester United Garnacho. Solamente la scorsa settimana sembrava imminente un colpo in entrata, ma la situazione non si è mai sbloccata, con la beffa olandese come ultimo pugno in faccia. Nel giro di pochi giorni la Roma e Gasperini si ritrovano così con nulla in mano e tre obiettivi sfumati. La doppia faccia della settimana dei tifosi giallorossi. Da un lato si festeggia il 22 luglio, 99esimo anniversario della nascita della squadra capitolina, dall’altro ci si dispera per la poca efficienza in materia calciomercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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