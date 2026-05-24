La Roma ha conquistato la qualificazione in Champions League battendo 2-0 il Verona all’ultima giornata di campionato. Malen ha segnato un gol pesante, mentre Dybala ha fornito l’assist più importante. La vittoria permette ai giallorossi di tornare nella massima competizione europea dopo sette anni. La partita si è giocata al Bentegodi, con i romani che hanno concluso la stagione con successo.

La Roma è in paradiso. All'ultima giornata di campionato fa il suo dovere, batte 2-0 il Verona al Bentegodi e conquista il posto in Champions League dopo 7 anni dall'ultima volta.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Verona-Roma 0-2, pagelle: Malen (7) gol pesante, Dybala (8) l'assist più importante. Gasperini (8) riporta i giallorossi in Champions dopo 7 anni

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