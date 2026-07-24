L’ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale ha definito la guerra come insensata e senza via d’uscita, prevedendo che la crisi durerà a lungo. Ha espresso un giudizio pessimistico, sottolineando che i contendenti si odiano così profondamente da non riuscire a mantenere una tregua. La sua analisi evidenzia un quadro di conflitto prolungato e difficile da risolvere.

L’ex capo economista dell’Fmi: “Sono pessimista, i contendenti si odiano al tal punto da non riuscire a reggere una tregua”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Rogoff “Guerra insensata e senza via d’uscita, la crisi sarà ancora lunga”

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