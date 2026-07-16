La crisi è in corso da dieci anni e non è ancora conclusa. Nel 2017, una società ha presentato domanda di concordato, segnando l'inizio di un lungo periodo di difficoltà. Da allora, ci sono state gare deserte e montagne di debiti accumulati. Attualmente, le persone coinvolte continuano a vivere senza case e senza prospettive di miglioramento. La situazione resta irrisolta, senza segnali di ripresa concreta.

La crisi va avanti da un decennio ed è tutt’altro che risolta. Comincia nel 2017 con la richiesta di Boccadarno spa di essere ammessa al concordato preventivo, poi omologato nel 2021, per non rischiare di essere schiacciata dalla montagna di debiti accumulati e "propone la vendita di 289 posti barca, di cui 20 integralmente o parzialmente oggetto di concessione e 269 in proprietà piena, 249 posti auto oggetto di concessione, 15 box oggetto di concessione, aree suscettibili di destinazione edificatoria a uso commerciale, residenziale e servizi, oggetto di concessione e una palazzina da ristrutturare". Il ricavato, secondo la proposta della società, consentirà di proseguire l’impresa e il mantenimento della concessione e di pagare integralmente i creditori per un ammontare complessivo che allora sfiorava i 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una crisi lunga un decennio. Tra montagne di debiti e gare deserte. Ancora senza case e senza futuro

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