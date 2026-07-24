Il 16 settembre il Tribunale di Sorveglianza di Milano deciderà se trasferire Mario Roggero in un carcere con misure più severe. Attualmente, Roggero lavora e ha incontrato Bossetti durante una visita, trovando anche un impiego. La decisione riguarda la sua permanenza nel carcere attuale o il trasferimento in una struttura più dura, in seguito a valutazioni sul suo comportamento e sulla sicurezza.

Per ora il calendario di Mario Roggero ha una sola data cerchiata in rosso: 16 settembre. È il giorno in cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano discuterà la richiesta di differimento della pena avanzata dalla difesa, che punta a ottenere la sospensione della detenzione in attesa che il Presidente della Repubblica si pronunci sulla domanda di grazia presentata dalla moglie del gioielliere. Fino ad allora, Roggero trascorrerà l'estate nel carcere di Bollate. Una permanenza che, almeno nelle intenzioni dell'ex gioielliere di Grinzane Cavour, avrebbe dovuto svolgersi nell'istituto penitenziario considerato uno dei più avanzati d'Italia per i percorsi di reinserimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roggero, a Bollate vede Bossetti e trova un lavoro ma rischia il trasferimento in un carcere più duro

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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