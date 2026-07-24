Mario Roggero l’amicizia in carcere con Bossetti e il rischio trasferimento da Bollate | Crea malumori

Mario Roggero, detenuto nel carcere di Bollate, rischia il trasferimento a causa della sua amicizia con un condannato per omicidio. La relazione tra i due ha suscitato malumori tra i detenuti. Attualmente, rimane a Bollate perché la sua situazione è considerata delicata, anche se non sono stati concessi privilegi. La questione del trasferimento non è ancora definitiva e sarà valutata nelle prossime settimane.

Mario Roggero per ora potrà rimanere a Bollate. Perché la sua è una «situazione delicata», anche se non c’è «nessun privilegio». Il gioielliere di Grinzane Cavour è detenuto al quinto reparto e ha conosciuto Massimo Bossetti: «Sono qui da più tempo, se hai bisogno di consigli o di qualcosa, ci sono», lo ha rassicurato l’uomo in carcere per l’omicidio di Yara Gambirasio. Presto potrebbe iniziare a lavorare come contabile nell’istituto. Ma, fa sapere Il Giornale, intanto rischia il trasferimento in un carcere più duro. Perché Bollate è un carcere che di solito i detenuti devono meritarsi con anni di buona condotta altrove. E il suo arrivo sta creando qualche malumore. 🔗 Leggi su Open.online

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