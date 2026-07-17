Un gioielliere si è costituito volontariamente nel carcere di Bollate dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei suoi confronti. L’uomo ha dichiarato di essere pentito, aggiungendo che bisogna trovarsi in determinate situazioni. La sua presenza in carcere è avvenuta mercoledì, in esecuzione alla sentenza definitiva.

Roggero si è presentato spontaneamente presso l’istituto penitenziario milanese per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione, che mercoledì ha confermato la condanna inflitta nei suoi confronti Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate, alla periferia nordovest di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mario Roggero arrivato nel carcere di Bollate, il gioielliere: “Pentito, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni”

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Milano, Mario Roggero è arrivato al carcere di Bollate per costituirsi. «Pentito di quanto ho fatto, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni»Un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori si è costituito nel carcere di Bollate.

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