rodari lavori entro agosto e a settembre tutti in aula

"I lavori di manutenzione alla scuola Rodari termineranno entro il mese di agosto. Il 14 settembre tutti gli studenti e il personale scolastico potranno rientrare regolarmente a scuola. Non ci sono dubbi". A chiarirlo ancora una volta sono le assessore alle Politiche educative, Camilla Murgia e alle Manutenzioni, Mila Della Dora, che replicano alle dichiarazioni della consigliera comunale di Pesaro Svolta, Giulia Marchionni, che ieri aveva riportato, esprimendo preoccupazione, le parole di una lettera scritta da Ast, che ha stabilito che ‘la scuola non potrà essere riaperta fino al completamento degli interventi’. A causa delle infiltrazioni emerse in alcune aule, alla Rodari sono infatti necessari dei lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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