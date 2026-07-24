Un auditorium con 400 posti a sedere, destinato alla didattica universitaria, è stato completato entro settembre. I lavori di ristrutturazione sono stati conclusi e il nuovo spazio si prepara ad essere uno dei punti di riferimento culturali e accademici della città. La struttura è stata rinnovata per accogliere eventi e attività legate all’università e alla comunità locale.

Un luogo nato per la didattica universitaria che si prepara a diventare uno dei nuovi palcoscenici della città. Prosegue il percorso di rigenerazione dell’Ex Tra Arrigoni con la realizzazione del nuovo Auditorium cittadino, destinato a ospitare spettacoli, concerti, teatro, convegni e iniziative culturali, entrando a pieno titolo nella programmazione autunno-inverno. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del secondo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ Aula Magna del Dipartimento di Psicologia. L’intervento, del valore di 220 mila euro, sarà finanziato in parte con avanzo di amministrazione e in parte con proventi da alienazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Auditorium con 400 posti, lavori finiti entro settembre"

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