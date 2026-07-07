di Claudio Roselli Primo significativo traguardo per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che interessano la scuola media "Buonarroti-Pacioli". E’ stata infatti completata la parte strutturale relativa al primo blocco e la ditta vincitrice dell’appalto (la stessa che ha operato nell’edificio dell’Ipsia "Francesco Buitoni") ha anche iniziato i primi rilievi per gli interventi di efficientamento energetico e per le finiture. "E’ alquanto probabile che a settembre, con la ripresa dell’anno scolastico, le classi ubicate nel primo blocco possano far ritorno nelle aule – sottolinea il vicesindaco e assessore ai lavori... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Scuola "Buonarroti-Pacioli". Completata la prima fase dei lavori. A settembre le classi in aula

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