Cannes 2026 Michael Fassbender e Alicia Vikander sul red carpet per il nuovo film Hope
A Cannes 2026, il red carpet si anima con la presenza di Michael Fassbender e Alicia Vikander, protagonisti del nuovo film intitolato “Hope”. Accanto a loro, altri attori internazionali come Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon Jung e Taylor Russell si sono presentati per la première della pellicola. La manifestazione cinematografica attira ogni anno numerosi professionisti del settore e appassionati, offrendo momenti di grande visibilità per le star e le produzioni in cartellone.
Michael Fassbender, Alicia Vikander, Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon Jung e Taylor Russell hanno sfilato sul red carpet del festival di Cannes con il regista Na Hong-jin a Cannes dove è stato presentato il film “Hope”, thriller sci-fi che narra di una misteriosa scoperta nelle vicinanze di una remota cittadina portuale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Michael Fassbender and Alicia Vikander in Cannes on their way to thé premiere of « Hope »
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Alicia Vikander e Michael Fassbender alla premiere di 'Hope' al 79° Festival del Cinema di Cannes (17 maggio 2026) reddit
Ecco una nuova clip di #Hope il nuovo film di Na Hong-jin con #MichaelFassbender e #AliciaVikander che sarà presentato al festival di Cannes il prossimo 17 maggio. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IzlVogHJ_wQ&fbclid=IwY2xjawRv59Nle - Facebook facebook
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