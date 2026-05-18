Cannes 2026 Michael Fassbender e Alicia Vikander sul red carpet per il nuovo film Hope

A Cannes 2026, il red carpet si anima con la presenza di Michael Fassbender e Alicia Vikander, protagonisti del nuovo film intitolato “Hope”. Accanto a loro, altri attori internazionali come Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon Jung e Taylor Russell si sono presentati per la première della pellicola. La manifestazione cinematografica attira ogni anno numerosi professionisti del settore e appassionati, offrendo momenti di grande visibilità per le star e le produzioni in cartellone.

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