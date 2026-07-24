roccafranca cade dalla bicicletta e finisce nel canale morta una badante polacca

Una donna di nazionalità polacca è morta dopo essere caduta dalla bicicletta e finita nel canale. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra Roccafranca e Ludriano, lungo la roggia Villachiara. La donna stava pedalando quando ha perso l’equilibrio e si è trovata nel corso d’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Roccafranca (Brescia), 24 luglio 2026 – Stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando, poco dopo la mezzanotte, è caduta ed è finita nella roggia Villachiara tra Roccafranca e la frazione di Ludriano. La vittima è stata recuperata dopo ore dai vigili del fuoco ed è stata identificata. Si chiama Danuta Lisowska, è una polacca di 62 anni e viveva in paese, dove lavorava come badante. L’allarme dei passanti. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco nel canale, all’altezza della pista ciclabile che costeggia la Sp2 e corre verso Orzinuovi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato una bicicletta a terra con la borsa nel cestino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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