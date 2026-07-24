Roccafranca badante 62enne perde l' equilibrio mentre è in bici cade nella roggia e muore annegata
Una donna di 62 anni è caduta in una roggia mentre era in bicicletta a Roccafranca e si è annegata. L’incidente è avvenuto a mezzanotte di venerdì 24 luglio. La badante di origini polacche ha perso l’equilibrio e non è riuscita a risalire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Tragedia a Roccafranca. A mezzanotte di venerdì 24 luglio una badante 62enne di origini polacche è caduta dalla propria bicicletta nella roggia ed è morta annegata. La vittima, Danuta Lisowska, residente nella Bergamasca stava percorrendo la strada con la sua bici quando è avvenuta la tragica caduta, poi il suo corpo è stato trascinato dalle acque a circa un chilometro di distanza rispetto al punto in cui i passanti hanno ritrovato la bicicletta abbandonata. Gli agenti hanno visionato le telecamere e hanno escluso che la caduta sia stata causata dall'impatto con un veicolo. Si pensa possa essersi trattato di un malore.... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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