Roccafranca badante 62enne perde l' equilibrio mentre è in bici cade nella roggia e muore annegata

Notizia in breve

Una donna di 62 anni è caduta in una roggia mentre era in bicicletta a Roccafranca e si è annegata. L’incidente è avvenuto a mezzanotte di venerdì 24 luglio. La badante di origini polacche ha perso l’equilibrio e non è riuscita a risalire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.