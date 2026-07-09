Un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina a Gaiole in Chianti, mentre era in bicicletta. È stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Siena. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni attuali del ferito.

GAIOLE IN CHIANTI – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi (9 luglio) nel territorio di Gaiole in Chianti dove un uomo di 68 anni è rimasto seriamente ferito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’ Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 9,45. Il ciclista stava percorrendo il tracciato della strada provinciale 408 di Montevarchi quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, è rimasto coinvolto in un brutto sinistro. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito estremamente delicate ai primi soccorritori sanitari giunti sul post o, tanto da spingere i medici a richiedere l’attivazione immediata dell’ elisoccorso regionale Pegaso 2 per ridurre al minimo i tempi di trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Corrieretoscano.it - Cade dalla bicicletta a Gaiole in Chianti: in elisoccorso in ospedale a Siena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cade dalla bicicletta per un malore. Muore in ospedale anziano di 88 anniUn uomo di 88 anni è morto in ospedale dopo essere caduto dalla bicicletta ieri mattina in via Monte San Martino.

Torna a ottobre L’Eroica a Gaiole in Chianti e vuole battere il record di partecipantiA ottobre torna l’Eroica a Gaiole in Chianti, con l’obiettivo di superare il numero di partecipanti delle edizioni precedenti.

Temi più discussi: Cade dalla bici, ciclista trasferito da Termoli a Pozzilli in elicottero; Giovane cade dalla bici a Montenero, è grave: arriva elisoccorso; Cade dalla bici e batte la testa: durante i soccorsi trovata una dose di droga nel telaio; Giovane cade dalla bici, è grave: trasferito in elicottero al ‘Neuromed’.

Cade dalla bici, ciclista trasferito da Termoli a Pozzilli in elicotteroL'incidente nel territorio di Montenero di Bisaccia. Dopo le prime cure al San Timoteo il 31enne è stato affidato ai medici del Neuromed ... rainews.it

Bambino di 9 anni cade dalla bici durante l'inaugurazione del percorso di mountain bike: portato in ospedale in elicotteroRAVASCLETTO (UDINE) - Un bambino di 9 anni è stato soccorso oggi, sabato 27 giugno, a Ravascletto per una caduta in bicicletta ... msn.com