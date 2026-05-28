Perde l' equilibrio mentre scatta una foto al panorama e cade su una scogliera | morto a 35 anni

Notizia in breve

Un uomo di 35 anni è morto dopo essere caduto da una scogliera lungo la costiera Amalfitana. Secondo quanto ricostruito, stava scattando una foto al panorama quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal costone roccioso di Capo d'Orso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine che stanno esaminando le circostanze dell’incidente.