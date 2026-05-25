Perde l’equilibrio scivola nella cascata e muore La vittima è Nicola Gottardo

Un uomo di 59 anni è morto dopo essere scivolato in una cascata in Alto Adige. L’incidente è avvenuto domenica mattina presso la cascata inferiore di Barbiano. La vittima, residente a Bolzano, ha perso l’equilibrio e è finita nell’acqua, dove è stato trovato senza vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ha perso l’equilibrio, è scivolato nella cascata ed è morto. È questa una prima ricostruzione del tragico incidente avvenuto domenica mattina, 24 maggio 2026, in Alto Adige presso la cascata inferiore di Barbiano nel quale Nicola Gottardo, un uomo di 59 anni residente a Bolzano, ha perso la vita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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