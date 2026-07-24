Roberto Bolle è pronto a prendersi Hollywood. Ma non con tutù e scarpette, o almeno non più: nel 2027 il nome dell’étoile italiana verrà infatti inciso sulla celebre Walk of Fame, il marciapiede più fotografato di Los Angeles. La Stella è un riconoscimento che profuma di consacrazione internazionale e che porta la danza classica in un territorio solitamente dominato da divi del cinema, cantanti e star della televisione statunitense. Bolle è stato scelto nella categoria Live TheatreLive Performance e farà parte di una selezione composta da 32 personalità dello spettacolo. Una notizia che ha inevitabilmente fatto emozionare il ballerino. Del resto, quante volte avrà sognato questo momento durante le interminabili ore trascorse alla sbarra o dietro le quinte di un teatro? Roberto Bolle sulla Walk of Fame, la gioia dell’étoile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Roberto Bolle conquista la Stella sulla Walk of Fame: “Un sogno che si avvera”

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