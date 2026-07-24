Durante la terza giornata dei Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026, si è firmato il Protocollo d’intesa “Road to Los Angeles 2028” tra la Federazione Internazionale di scherma e la Federazione Italiana di scherma. L’accordo è stato siglato presso l’Asia World-Expo.

È stato firmato questa mattina presso l’Asia World-Expo, durante la terza giornata dei Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026, il Protocollo d’intesa “Road to Los Angeles 2028” tra la FIE e la Federazione Italiana Scherma. Un accordo strategico, finalizzato a promuovere la scherma in maniera congiunta e integrata in vista dei Giochi Olimpici che si svolgeranno tra due anni negli Stati Uniti d’America. Il Presidente federale Luigi Mazzone, accompagnato dal vicepresidente vicario Daniele Garozzo, ha apposto la firma sul documento insieme al Presidente ad interim della Federazione Internazionale di Scherma, Abdelmoneim ElHusseiny, affiancato dalla Segretaria generale Gulnora Saidova. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - “Road to Los Angeles 2028”, firmato oggi a Hong Kong il Protocollo d’intesa tra la FIE e la Federazione Italiana Scherma

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