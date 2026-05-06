Protocollo d’intesa tra prefettura e Federazione italiana tabaccai per rafforzare la sicurezza

Una nuova intesa è stata siglata tra la prefettura e la Federazione italiana tabaccai con l’obiettivo di incrementare le misure di prevenzione e contrasto ai reati che colpiscono le tabaccherie. L’accordo mira a tutelare gli esercizi commerciali, che negli ultimi tempi hanno subito un aumento di furti, rapine ed episodi estorsivi. La collaborazione tra le due parti si concentrerà su azioni concrete per migliorare la sicurezza delle attività.

Rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ai danni delle tabaccherie, sempre più esposte a furti, rapine ed episodi estorsivi. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto in Prefettura tra il prefetto Luigi Carnevale e il presidente provinciale della Federazione italiana.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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