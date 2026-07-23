Scherma Mazzone alla Conferenza medica FIE di Hong Kong | focus su mente prestazione e inclusione

Da sportface.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Federazione Italiana Scherma ha partecipato alla Conferenza medica della FIE a Hong Kong, durante i Mondiali Assoluti 2026. L’intervento ha riguardato principalmente la tutela della salute degli atleti, con un'attenzione particolare alla mente, alla prestazione e all’inclusione. L’evento si è svolto all’Asia World Expo e ha coinvolto professionisti di diversi settori per promuovere un approccio multidisciplinare.

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Il presidente della Federazione Italiana Scherma è intervenuto all’Asia World Expo durante i Mondiali Assoluti 2026. Al centro dell’incontro la tutela della salute degli atleti attraverso un approccio multidisciplinare. La salute e il benessere degli schermidori al centro della Conferenza di Medicina Sportiva organizzata oggi dalla Federazione Internazionale di Scherma a Hong Kong, nella sede dei Campionati del Mondo Assoluti 2026. Tra i relatori dell’incontro anche il presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone, intervenuto sul tema “Mente, prestazione e inclusione nella scherma moderna. Preparazione psicologica, neurosviluppo e benessere dell’atleta”. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Scherma, Mazzone alla Conferenza medica FIE di Hong Kong: focus su mente, prestazione e inclusione
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