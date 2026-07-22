Il relitto del Clipper Endeavor ritrovato dopo 74 anni sul fondo dell’oceano | il disastro che cambiò per sempre la sicurezza aerea
Il relitto di un aereo della Pan American Airways, precipitato nel 1952 al largo di Porto Rico, è stato ritrovato dopo 74 anni sul fondo dell’Oceano Atlantico. Il velivolo, noto come Clipper Endeavor, era scomparso misteriosamente e il suo ritrovamento è stato possibile grazie a tecnologie sonar avanzate. La scoperta è stata annunciata da un team di ricercatori, che ha identificato il relitto a una profondità significativa. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle circostanze del ritrovamento o alle eventuali cause dell’incidente.
Per oltre settant'anni è rimasto nascosto sul fondo dell'Oceano Atlantico. Oggi il Clipper Endeavor, l'aereo della Pan American Airways precipitato nel 1952 al largo di Porto Rico, è stato finalmente ritrovato da un team di ricercatori grazie a sofisticate tecnologie sonar. La scoperta mette la parola fine a uno dei misteri più longevi dell'aviazione civile e riporta l'attenzione su una tragedia che contribuì a rivoluzionare gli standard di sicurezza dei voli commerciali. L'incidente avvenne l'11 aprile 1952. Il Douglas DC-4, partito da San Juan e diretto a New York con 69 persone a bordo, subì un doppio guasto ai motori pochi minuti dopo il decollo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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