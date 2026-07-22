Il relitto del Clipper Endeavor ritrovato dopo 74 anni sul fondo dell’oceano | il disastro che cambiò per sempre la sicurezza aerea

Notizia in breve

Il relitto di un aereo della Pan American Airways, precipitato nel 1952 al largo di Porto Rico, è stato ritrovato dopo 74 anni sul fondo dell’Oceano Atlantico. Il velivolo, noto come Clipper Endeavor, era scomparso misteriosamente e il suo ritrovamento è stato possibile grazie a tecnologie sonar avanzate. La scoperta è stata annunciata da un team di ricercatori, che ha identificato il relitto a una profondità significativa. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle circostanze del ritrovamento o alle eventuali cause dell’incidente.