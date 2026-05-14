Crocchette per cani al riso e maiale Colella ritirate dal mercato | il richiamo del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato di un lotto di crocchette per cani a base di riso e maiale prodotte dalla marca Colella. Il prodotto in questione è contenuto in un sacco da 15 chili, con il numero di lotto 26C12A12003 e scadenza prevista per marzo 2027. La decisione è stata presa per motivi legati alla sicurezza del prodotto.

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Il prodotto della marca Colella di crocchette al riso e maiale sottoposto al richiamo è quello venduto nel sacco da 15 chili e riguarda il lotto 26C12A12003 con data di scadenza a marzo 2027.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Richiamo di crocchette per cani Colella per rischio microbiologico, coinvolto un altro lottoNuovo richiamo alimentare per cibo per animali: ritirato un lotto di crocchette Colella per possibile contaminazione microbiologica. Richiami alimentari allerta del Ministero della Salute: “Ritirate questi prodotti”Nuova allerta del Ministero della Salute per due prodotti ritirati dal mercato: un lotto di farina di ceci per rischio chimico e uno di crocchette... Temi più discussi: Richiamo urgente di cibo per cani: se avete questo prodotto non datelo ai vostri animali; Richiamo di crocchette per cani Colella per rischio microbiologico, coinvolto un altro lotto; Richiamate farina di ceci per pesticidi e crocchette per cani per rischio microbiologico; Nuovi richiami dal Ministero della Salute: attenzione a farina di ceci e crocchette per cani. Crocchette per cani al riso e maiale Colella ritirate dal mercato: il richiamo del Ministero della SaluteIl prodotto della marca Colella di crocchette al riso e maiale sottoposto al richiamo è quello venduto nel sacco da 15 chili e riguarda il lotto 26C12A12003 ... fanpage.it Richiamo di crocchette per cani Colella per rischio microbiologico, coinvolto un altro lottoRichiamo crocchette per cani al gusto riso e maiale: ritiro di un lotto per rischio microbiologico, invito a non far consumare il prodotto ... virgilio.it