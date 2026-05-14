Crocchette per cani al riso e maiale Colella ritirate dal mercato | il richiamo del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato di un lotto di crocchette per cani a base di riso e maiale prodotte dalla marca Colella. Il prodotto in questione è contenuto in un sacco da 15 chili, con il numero di lotto 26C12A12003 e scadenza prevista per marzo 2027. La decisione è stata presa per motivi legati alla sicurezza del prodotto.
Il prodotto della marca Colella di crocchette al riso e maiale sottoposto al richiamo è quello venduto nel sacco da 15 chili e riguarda il lotto 26C12A12003 con data di scadenza a marzo 2027.🔗 Leggi su Fanpage.it
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