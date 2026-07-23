Rischio chimico. L’allarme per la possibile presenza di pesticidi oltre i limiti di legge coinvolge due noti brand di riso Carnaroli e di riso integrale, rispettivamente Tenca Colombo & C (valore della Tetramethrin oltre la soglia) srl e Riso Vignola (Chlorpyrifos oltre il limite). Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro e il richiamo di un lotto a testa dai supermercati. Il lotto di Riso Carnaroli ritirato per la Tetramethrin Il lotto di Riso Vignola ritirato per il Chlorpyrifos Cosa fare se si è acquistato uno dei lotti Perché i pesticidi oltre i limiti di legge sono pericolosi Il lotto di Riso Carnaroli ritirato per la Tetramethrin Il Ministero della Salute, lunedì 20 luglio, ha disposto il ritiro di un lotto del Riso Carnaroli a marchio Tenca Colombo & C srl, prodotto dall’azienda Riseria di Morano, ad Alessandria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di Riso Carnaroli e integrale per troppi pesticidi, i lotti ritirati da Tenca Colombo e Vignola

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