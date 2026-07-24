Il 24 luglio 2026, Poste Italiane ha annunciato di aver definito con Cassa depositi e prestiti un accordo preliminare che riguarderà i buoni fruttiferi e i libretti postali per il periodo 2027-2030. Questo accordo è stato presentato insieme ai risultati del secondo trimestre e del primo semestre del 2026.

Presentando i risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2026, il 24 luglio 2026, Poste Italiane ha annunciato di aver definito con la Cassa depositi e prestiti (Cdp) il documento preliminare del nuovo accordo che regolerà buoni fruttiferi e i libretti postali per il periodo 2027-2030. Per i milioni di risparmiatori che affidano i loro soldi a questi strumenti significa continuità, con alcune novità in arrivo sul fronte delle offerte. I prodotti più diffusi tra le famiglie italiane restano dunque al centro della strategia del gruppo anche per i prossimi anni. Cosa prevede l’accordo con la Cassa depositi e prestiti. Il risparmio postale funziona su due binari paralleli: Poste colloca e gestisce buoni e libretti, mentre la raccolta confluisce nella Cassa depositi e prestiti, che la utilizza per finanziare investimenti pubblici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Risparmio postale, accordo Poste-Cdp fino al 2030: novità su liquidità e successione

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