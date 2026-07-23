Hasa-Frosinone accordo fino al 2030 | manca l’intesa
Il centrocampista Luis Hasa potrebbe lasciare il Napoli e trasferirsi al Frosinone. La trattativa tra le due squadre è in corso e il club ciociaro ha manifestato un forte interesse per inserirlo nel proprio progetto. L’accordo tra le parti potrebbe durare fino al 2030, ma ancora manca l’intesa definitiva. La trattativa è in fase avanzata, senza comunicati ufficiali al momento.
Il futuro di Luis Hasa può proseguire lontano dal Napoli. Il centrocampista è infatti vicino al Frosinone, che si è mosso con decisione per inserirlo nel proprio progetto. Il primo passo è già stato compiuto. Il giocatore avrebbe raggiunto un accordo con il club ciociaro sui termini del contratto. L’intesa personale rappresenta un segnale importante verso la conclusione dell’operazione. Secondo Nicolò Schira, Hasa è pronto a firmare un contratto valido fino al 2030. Una scelta che conferma la volontà del Frosinone di puntare sul giovane centrocampista nel lungo periodo. Il trasferimento potrebbe offrirgli maggiore continuità. A Napoli, infatti, gli spazi rischiano di essere limitati. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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