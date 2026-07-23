Hasa-Frosinone accordo fino al 2030 | manca l’intesa

Notizia in breve

Il centrocampista Luis Hasa potrebbe lasciare il Napoli e trasferirsi al Frosinone. La trattativa tra le due squadre è in corso e il club ciociaro ha manifestato un forte interesse per inserirlo nel proprio progetto. L’accordo tra le parti potrebbe durare fino al 2030, ma ancora manca l’intesa definitiva. La trattativa è in fase avanzata, senza comunicati ufficiali al momento.