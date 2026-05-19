Cdp | confronto con Istituto Einaudi su ruolo e nuove tendenze del risparmio in Italia

Recentemente si è svolto un confronto tra Cdp e l’Istituto Einaudi sul ruolo del risparmio delle famiglie nel contesto economico italiano. Durante l’incontro sono stati analizzati i nuovi trend nel settore del risparmio e le sue potenzialità come risorsa per rafforzare la competitività nazionale. Si è discusso di come il risparmio rappresenti un elemento distintivo dell’economia italiana e di come possa contribuire allo sviluppo del Sistema-Paese.

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“Il risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia dell’Italia e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per accrescere la competitività del Sistema-Paese”. Questi i temi al centro del dibattito promosso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e ospitato nella sede dell’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (EIEF). I lavori sono stati aperti dagli interventi di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cdp, e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cdp, con il saluto istituzionale di Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato. L’incontro è proseguito con un confronto focalizzato sugli argomenti chiave del volume “Famiglie e risparmio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cdp: confronto con Istituto Einaudi su ruolo e nuove tendenze del risparmio in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cdp, un incontro sulle nuove tendenze del risparmio in ItaliaIl risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia dell’Italia e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per... Primavera al Novi Sad, torna "Fatto in Italia" con le nuove collezioni e tendenze di stagioneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Con l'arrivo della primavera, i banchi dell'evento Fatto in Italia si...