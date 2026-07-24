rischio mar rosso petrolio oltre i 100 dollari

Le tensioni nel Mar Rosso e nel tratto di mare di Bab el-Mandeb hanno portato a un aumento dei prezzi del petrolio, con il Brent che supera i 100 dollari al barile. Le Borse europee hanno registrato cali, influenzate dall’incertezza sui mercati energetici. Nel frattempo, un rappresentante degli Stati Uniti ha dichiarato che si sta valutando la possibilità di un grande attacco contro l’Iran.

Le tensioni estese a Bab el-Mandeb fanno impennare il prezzo del Brent e trascinano in rosso le Borse europee. Trump annuncia: «Valutiamo il più grande attacco contro l’Iran». Se ci saranno interventi degli Huthi riterrà «responsabile» Teheran. Mentre si intensifica la crisi iraniana, cresce la tensione nel Mar Rosso. Ieri, gli Huthi hanno reso noto di aver attaccato due petroliere saudite in loco. Una circostanza che ha innescato la dura reazione di Donald Trump. Non dimentichiamo che, su input di Teheran, lunedì gli Huthi avevano annunciato un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita, portando il governo di Riad a minacciare ritorsioni. Inoltre, secondo Reuters, le Guardie della rivoluzione avrebbero appositamente fornito al gruppo islamista yemenita droni e missili. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Houthis Expand War Across Gulf, Red Sea, Trigger Oil Prices Surge Towards $100 | Vantage | 4K

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Petrolio, il Brent supera i 100 dollari: prima volta da maggio. L'effetto degli attacchi degli Houthi contro le petroliere saudite nel Mar RossoIl prezzo del petrolio Brent ha superato i 100 dollari al barile, livello non raggiunto da maggio.

Temi più discussi: Previsioni Prezzo Petrolio: Rischi di Fornitura nel Mar Rosso Potrebbero Spingere il Greggio a $120; Bab el-Mandeb, cosa sta succedendo nello stretto sul Mar Rosso e quali sono i rischi del blocco minacciato dagli Houthi; La Guerra dei 2 stretti: perché la petroliera colpita nel Mar Rosso indica che il nuovo fronte è già in fiamme (e per l'economia è un enorme problema); Mar Rosso: petroliere cambiano rotta, cresce il rischio per il petrolio.

L’unico grafico che vi serve per capire perché gli attacchi degli houthi di stanotte aggravano gli sviluppi della crisi energetica. Da inizio guerra, praticamente tutto il petrolio esportato dai sauditi passa dal Mar Rosso. x.com

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