Brent già oltre i 100 dollari il Mar Rosso moltiplica la crisi

Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 100 dollari al barile. Nel frattempo, la crisi nel Mar Rosso si intensifica, con aumenti di tensione e restrizioni nelle rotte marittime. La regione continua a essere al centro di dispute e instabilità, contribuendo a far salire i costi energetici globali. La situazione influisce sui prezzi dei carburanti e sulla sicurezza delle vie di navigazione.

Anche i meno ferrati in geografia negli ultimi mesi avevano imparato – a proprie spese, visti i costi dei carburanti – che in una certa parte del mondo c’è uno. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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USD/INR to 100 Rupee Collapse Explained

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