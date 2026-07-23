Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 100 dollari al barile, livello non raggiunto da maggio. La crescita è stata influenzata dagli attacchi degli Houthi contro petroliere saudite nel Mar Rosso. Le minacce e gli attacchi nella regione hanno portato a un aumento delle quotazioni petrolifere. La soglia dei 100 dollari è stata superata durante la giornata di negoziazione.

Il Brent corre e supera i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente, che stanno spingendo al rialzo le quotazioni petrolifere. A sostenere i prezzi sono state le nuove tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dopo gli attacchi contro petroliere nelle acque vicine all'Arabia Saudita e le minacce di ulteriori azioni militari tra Stati Uniti e Iran. Le petroliere saudite colpite Una petroliera e stata colpita e ha preso fuoco al largo di Al Shuqaiq, episodio rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen, che hanno dichiarato di aver attaccato due navi saudite con droni e missili. La crisi si e aggravata dopo gli avvertimenti di Washington contro Teheran e la risposta iraniana, che ha minacciato ritorsioni su infrastrutture energetiche e asset statunitensi nella regione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio, il Brent supera i 100 dollari: prima volta da maggio. L'effetto degli attacchi degli Houthi contro le petroliere saudite nel Mar Rosso

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Petróleo volta a subir e brent supera US$ 100 o barril com tensão no Irã

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