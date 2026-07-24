Il codice civile stabilisce che chi commette un reato non può ricevere risarcimenti. La dichiarazione del premier ha suscitato polemiche, con il suo commento che evidenzia come un aggressore che si difende non possa essere risarcito. La norma si basa su principi giuridici consolidati e non considera situazioni in cui un individuo si trovi a difendersi da un'aggressione. La discussione riguarda la compatibilità tra questa norma e le affermazioni del governo.

“Chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi. Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io?”. No, non si tratta dello sfogo espresso da Mario Roggero, condannato alla pena di 14 anni di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore dei familiari dei rapinatori, uccisi mentre fuggivano con il bottino dalla sua gioielleria, bensì del post scritto dal Presidente del Consiglio, che ha così giustificato il proprio assunto: “Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari”. Con tali semplici affermazioni, recepite nell’ultimo ddl Sicurezza, senza volerlo Giorgia Meloni in un colpo solo ha riscritto principi consolidati dell’ordinamento giuridico, dando vita a norme costruite intorno ad un singolo caso giudiziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Risarcire i ladri? Il codice civile ha regole precise e il messaggio di Meloni è pericoloso

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Giusto condannarlo, il suo è un eccesso di difesa. Non avrei dato 14 anni, ma 5-6. Non lo avrei condannato a risarcire le famiglie dei ladri uccisi. x.com

So che non se ne può più di questa storia ma vorrei il vostro parere sulla questione risarcimento gioielliere reddit

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