Collegi docenti online | Le delibere a distanza avranno lo stesso valore di quelle in presenza ma solo rispettando regole precise Ecco quali Il Punto di De Martino
Le delibere degli organi collegiali svolti online avranno lo stesso valore di quelle in presenza, purché siano rispettate regole specifiche. Durante la rubrica di Orizzonte Scuola, un avvocato ha spiegato che questa novità riguarda l’introduzione di accordi che consentono di svolgere assemblee e riunioni a distanza con funzioni deliberative. La normativa stabilisce criteri precisi per garantire la validità delle decisioni prese in modalità digitale.
Nella puntata di Diritto in Cattedra, la rubrica di Orizzonte Scuola condotta da Francesco Bunetto, l'avvocato Alessandro De Martino ha analizzato una delle novità più rilevanti per il mondo della scuola: l'accordo che introduce la possibilità di svolgere a distanza gli organi collegiali con funzioni deliberative. Un cambiamento che, secondo il legale, rappresenta una svolta importante ma che richiederà un adeguamento dei regolamenti interni delle scuole prima di poter essere applicato pienamente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Collegi docenti online: nuove regole, diritti e doveri
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