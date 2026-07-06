Collegi docenti online | Le delibere a distanza avranno lo stesso valore di quelle in presenza ma solo rispettando regole precise Ecco quali Il Punto di De Martino

Notizia in breve

Le delibere degli organi collegiali svolti online avranno lo stesso valore di quelle in presenza, purché siano rispettate regole specifiche. Durante la rubrica di Orizzonte Scuola, un avvocato ha spiegato che questa novità riguarda l’introduzione di accordi che consentono di svolgere assemblee e riunioni a distanza con funzioni deliberative. La normativa stabilisce criteri precisi per garantire la validità delle decisioni prese in modalità digitale.