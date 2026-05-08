Durante un confronto pubblico, Altman ha spiegato che il musical combina diversi linguaggi e segue regole rigorose. Ha sottolineato che un film può essere considerato un musical anche senza una trama lineare, ma deve comunque rispettare determinate convenzioni. Inoltre, ha analizzato come le sequenze coreografiche di Busby Berkeley, spesso molto elaborate, interrompano la continuità narrativa, creando un contrasto tra musica e storia.

? Punti chiave Come può un film essere un musical senza una trama coerente?. Perché i numeri di Busby Berkeley rompono la logica della narrazione?. Come viene costruito il corpo perfetto dei ballerini attraverso il montaggio?. Cosa distingue un concerto filmato come Woodstock da un semplice musical?.? In Breve Martin Rubin e Steven Cohan propongono modelli alternativi alla griglia di Altman.. Busby Berkeley utilizza montaggio e prospettive dall'alto per superare la logica narrativa.. Ginger Rogers e Fred Astaire sfruttano tecniche di post-produzione per il virtuosismo.. Il film Woodstock del 1969 integra la narrazione documentaria nel genere musical.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altman: il musical è un incastro di linguaggi e regole precise

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