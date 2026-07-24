Il Comune di Castelfidardo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e l’adeguamento del palasport di via Olimpia. La decisione è stata presa con un atto di giunta, che prevede interventi di miglioramento strutturale e funzionale dell’impianto sportivo. L’amministrazione ha anche deciso di iscriversi a un bando pubblico per ottenere finanziamenti destinati ai lavori di rinnovamento.

Il Comune di Castelfidardo ha approvato con atto di giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e l’adeguamento del palasport di via Olimpia. L’ente ha infatti deciso di partecipare al bando nazionale "Sport e periferie 2026", per una quota di finanziamento pari a un milione di euro, da integrare con risorse di bilancio per 100mila euro, corrispondente al 10 per cento del costo complessivo dei lavori. "Una candidatura importante che consentirebbe di rendere più sicuro, moderno, accessibile e sostenibile un impianto frequentato ogni giorno da decine di giovani, famiglie ed associazioni", dice il sindaco Roberto Ascani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione del palasport. Il Comune si iscrive al bando

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