Riqualificazione Palazzo Futura Candidatura al bando regionale
Il Comune di Montespertoli ha presentato domanda per il bando regionale PEBA 2026, promosso dalla AUSL Toscana Centro. L’obiettivo è ottenere fondi destinati alla riqualificazione del Palazzo Futura, con l’intento di eliminare le barriere architettoniche presenti nella struttura. La candidatura è stata inviata in risposta all’avviso pubblico, che prevede contributi economici ai Comuni toscani per interventi di miglioramento dell’accessibilità.
Il Comune di Montespertoli ha presentato la propria candidatura al bando regionale PEBA 2026, ovvero l’avviso pubblico della AUSL Toscana Centro per la concessione di contributi economici ai Comuni toscani per l’attuazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. L’obiettivo è quello di ottenere le risorse necessarie per abbattere le barriere architettoniche di Palazzo Futura, lo storico immobile di via Giulio Martini che fino allo scorso anno ha ospitato la sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro (oggi trasferita nei nuovi locali del Polo della Salute). Il progetto candidato, denominato “Riqualificazione del Palazzo Futura, Stralcio 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Riqualificazione Palazzo Futura. Candidatura al bando regionale; Palazzo Futura, Montespertoli in campo contro le barriere architettoniche: il Comune partecipa al bando regionale PEBA 2026.
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