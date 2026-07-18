riqualificazione palazzo futura candidatura al bando regionale

Notizia in breve

Il Comune di Montespertoli ha presentato domanda per il bando regionale PEBA 2026, promosso dalla AUSL Toscana Centro. L’obiettivo è ottenere fondi destinati alla riqualificazione del Palazzo Futura, con l’intento di eliminare le barriere architettoniche presenti nella struttura. La candidatura è stata inviata in risposta all’avviso pubblico, che prevede contributi economici ai Comuni toscani per interventi di miglioramento dell’accessibilità.