Il sindaco di Milano ha dichiarato che l’utilizzo dei taser da parte dei vigili urbani è “appropriato”, sostenendo l’adozione di questa misura. La proposta di dotare gli agenti di questa strumentazione sta avanzando in Consiglio comunale, con il primo cittadino che si è schierato a favore. La discussione riguarda l’implementazione di strumenti di difesa non letali per gli agenti di polizia locale. La decisione finale è attesa nelle prossime settimane.

Milano – La spinta finale per l’approvazione in Consiglio comunale dell’ utilizzo dei taser per gli agenti della Polizia locale arriva da Giuseppe Sala. Il sindaco ieri ha fatto un passo avanti sul tema, il giorno dopo la commissione Sicurezza in cui si è concluso il confronto, a volte acceso, tra il presidente dell’organismo Michele Albiani (Pd), contrario alla dotazione delle armi a impulsi elettrici per i ghisa, e il comandante di vigili urbani Gianluca Mirabelli, favorevolissimo dopo la “sperimentazione positiva” dei taser negli ultimi sei mesi del 2025. Cosa prevede la delibera. La delibera, che prevede la modifica del Regolamento della Polizia locale per consentire la dotazione dei taser per i ghisa – per ora spesi 42. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano verso il taser in dotazione ai vigili urbani. Il sindaco si iscrive al fronte del sì: “Appropriato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il caso dei taser per i vigili. In Comune il Pd si divide. Cresce il fronte del "sì". Decisione finale rinviataNel municipio si apre un dibattito acceso tra i membri del Partito Democratico riguardo all’uso dei taser da parte dei vigili urbani.

L’uso dei taser per i vigili. Dubbi nel centrosinistra ma il fronte del "sì" tiene. Presto il voto in ConsiglioIl Consiglio comunale si appresta a votare sull’uso dei taser da parte dei vigili.

Temi più discussi: Milano verso il taser in dotazione ai vigili urbani. Il sindaco si iscrive al fronte del sì: Appropriato; Taser alla polizia locale: via libera dalla commissione, scintille e dubbi in maggioranza. Il sì di Sala; Uomo con machete in stazione Centrale a Milano, fermato con taser e arrestato; Supera i varchi in stazione Centrale brandendo un machete, fermato col taser dalla Polfer: arrestato.

Milano verso il taser in dotazione ai vigili urbani. Il sindaco si iscrive al fronte del sì: AppropriatoMilano – La spinta finale per l’approvazione in Consiglio comunale dell’utilizzo dei taser per gli agenti della Polizia locale arriva da Giuseppe Sala. Il sindaco ieri ha fatto un passo avanti sul ... ilgiorno.it

Milano, nuova spaccatura nel Pd: sui taser alla Polizia locale è scontro in commissione tra Vasile e Albiani ift.tt/bA4uHry x.com

L'omicidio a Milano Certosa infiamma la polemica politica. Sala: No alle strumentalizzazioni, ma sono favorevole al taser. Fontana: Avete negato il problema criminalitàIl dibattito sulla sicurezza in città torna a essere motivo di scontro politico fra centrodestra e centrosinistra, dopo l’aggressione e l’accoltellamento mortale del 22enne Gianluca Ibarra Silvera ... milano.corriere.it