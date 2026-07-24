Riqualificazione dei locali sfitti La domanda supera l’offerta Dodici richieste per due fondi

Il bando Restart destinato alla riqualificazione di locali sfitti ha ricevuto dodici richieste, ma mette a disposizione solo due fondi. La scadenza dell’ultima chiamata è il 16 luglio. Il progetto, promosso dal Comune, si focalizza sulla rigenerazione urbana e commerciale. La domanda supera di gran lunga l’offerta di finanziamenti disponibili, creando una discrepanza tra richieste e risorse.

Quando la domanda supera l’offerta. Dodici domande, solamente due fondi messi a disposizione. Bando Restart sotto la lente d’ingrandimento: per partecipare al progetto di riqualificazione commerciale e rigenerazione urbana promosso dal Comune, l’ultima chiamata è stata il 16 luglio. La settimana prossima s’insedierà la commissione istruttoria che valuterà le domande per l’assegnazione di contributi fino a 5mila euro per chi non solo riqualificherà fondi sfitti ma anche promuoverà iniziative di animazione entro dicembre in alcune strade a rischio desertificazione, tra cui via Magnolfi, via del Serraglio, via Muzzi, piazza Lippi. Due le ‘call to action’ lanciate inizialmente a primavera, una per i proprietari dei fondi sfitti e un’altra per le realtà territoriali come associazioni chiamate a realizzare iniziative di animazione territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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