Commercio | dal Comune bando per proprietari di locali sfitti e nuovi progetti

Il Comune di Pisa ha pubblicato un bando rivolto ai proprietari di locali sfitti e a chi presenta nuovi progetti commerciali. L’obiettivo è favorire il riutilizzo degli spazi vuoti e incentivare l’apertura di nuove attività. La misura prevede incentivi economici e agevolazioni per chi partecipa, con l’intento di rilanciare il commercio locale. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dal bando, disponibile sul sito ufficiale del Comune.

Pisa, 26 maggio 2026 – Il Comune di Pisa, nell’ambito delle attività a sostegno del commercio e della rigenerazione urbana, ha attivato una serie di iniziative che prendono il via in questi giorni. È stata pubblicata sul sito istituzionale la manifestazione d’interesse rivolta ai proprietari di fondi non utilizzati nell’ambito del progetto “Pisa is much more – botteghe, idee e futuro” finalizzata alla rigenerazione commerciale attraverso il riuso temporaneo. “Questa iniziativa – spiega l’assessore al commercio Paolo Pesciatini - si inserisce all’interno di un progetto complessivo di rigenerazione urbana e commerciale volto a contrastare la desertificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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