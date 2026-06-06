La domanda che supera l' offerta la manutenzione che non c' è la beffa del social housing Bari e la grande farsa delle case popolari

A Bari, la domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica supera l’offerta, con una carenza di manutenzione. Le case popolari sono poche rispetto alle richieste, creando una situazione di emergenza abitativa. La mancanza di interventi di manutenzione aggrava il problema. La città si trova tra quelle con il più basso numero di alloggi pubblici in rapporto alla domanda, secondo dati ufficiali. La situazione evidenzia una grave carenza di edilizia residenziale pubblica.

Bari è tra le città italiane con la minore disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica rispetto alla domanda. Un dato che, letto insieme ai numeri regionali, restituisce la dimensione di una crisi che non è più solo sociale, ma strutturale. In Puglia sono quasi 200mila le famiglie. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

***CLOSEOUT DEAL*** On the 2025 OPEN RANGE 27BH!

Notizie e thread social correlati

Case popolari a Milano, in 10 anni investito mezzo miliardo per la manutenzioneNegli ultimi dieci anni, il Comune di Milano ha destinato circa mezzo miliardo di euro alla manutenzione degli alloggi popolari.

Soccavo Pianura, la denuncia: “Comune, niente fondi a manutenzione verde di scuole e case popolari”Una consigliera del municipio Soccavo Pianura ha segnalato che il Comune non ha finanziamenti disponibili per la manutenzione del verde nelle scuole...

Argomenti più discussi: Consumi a Bari, la spesa per i beni durevoli supera il miliardo di euro: in calo le auto; Bari, la spesa per i beni durevoli supera il miliardo di euro; Concorso Allievi Carabinieri 2026 da 3.081 posti: Ecco le date delle prove di efficienza fisica; Già superato 1 milione di pernottamenti: il turismo cresce del 22,9%.