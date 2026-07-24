rifornimento di gas agli autobus al tar primo punto di atc esercizio

Il Tar ha accolto una richiesta di Atc Esercizio riguardante il rifornimento di gas naturale compresso per gli autobus. La decisione riguarda il primo punto della causa legale avviata in merito alla gara d’appalto per questa fornitura. La sentenza segna una tappa nella disputa legale tra le parti coinvolte. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle motivazioni o le conseguenze immediate di questa decisione.

Il primo punto, nella battaglia legale sulla gara d’appalto per la fornitura di gas naturale compresso per gli autobus, lo mette a segno Atc Esercizio. I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno infatti rigettato la domanda cautelare proposta dalla X3cng Italia, società che aveva presentato la propria offerta nell’ambito della gara d’appalto poi assegnata alla Ham Italia, e che si è rivolta al Tar per annullare gli atti di gara relativi all’intera procedura avviata dalla partecipata del trasporto pubblico locale per la selezione di operatori economici ai quali affidare il servizio di somministrazione di gas naturale compresso per autotrazione, da fruire in modalità self-service, destinato alla flotta autobus operante in provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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