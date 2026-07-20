Un accordo tra l’azienda di trasporto pubblico e i sindacati prevede un incentivo di 350 euro lordi al mese per gli autisti che scelgono di proseguire il lavoro anziché andare in pensione. L’obiettivo è ridurre la perdita di autisti, cercando di trattenere il personale in servizio. La misura si applica a chi decide di continuare a guidare l’autobus, con l’intento di contenere le difficoltà di organico.

Un incentivo di 350 euro lordi mensili in busta paga a chi, anzichè andare in pensione, continua a guidare l’autobus. Atc Esercizio le prova tutte: nonostante i continui bandi per l’assunzione di giovani conducenti, il ’parco autisti’ è sempre più in sofferenza; così, la partecipata del trasporto pubblico locale prova a convincere i più anziani a rimanere in servizio. L’accordo con le organizzazioni sindacali di categoria è di poche settimane fa, e introduce un incentivo economico di 350 euro lordi mensili per trattenere in servizio operatori di esercizio che hanno già maturato i requisiti per la pensione, presso le residenze di Spezia e Sarzana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incentivo per rimandare la pensione. Accordo Atc Esercizio-sindacati per frenare l’emorragia di autisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atc, dirigenza nel mirino. I sindacati attaccano: "Serve una svolta"Le dichiarazioni dei leader di Atc Esercizio hanno scatenato nuove tensioni con i sindacati, che chiedono una svolta nelle decisioni e nelle...

Leggi anche: Pensione dalla culla: cosa prevede l’incentivo nuovi nati del Trentino-Alto Adige