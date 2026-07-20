Incentivo per rimandare la pensione Accordo Atc Esercizio-sindacati per frenare l’emorragia di autisti

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un accordo tra l’azienda di trasporto pubblico e i sindacati prevede un incentivo di 350 euro lordi al mese per gli autisti che scelgono di proseguire il lavoro anziché andare in pensione. L’obiettivo è ridurre la perdita di autisti, cercando di trattenere il personale in servizio. La misura si applica a chi decide di continuare a guidare l’autobus, con l’intento di contenere le difficoltà di organico.

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Un incentivo di 350 euro lordi mensili in busta paga a chi, anzichè andare in pensione, continua a guidare l’autobus. Atc Esercizio le prova tutte: nonostante i continui bandi per l’assunzione di giovani conducenti, il ’parco autisti’ è sempre più in sofferenza; così, la partecipata del trasporto pubblico locale prova a convincere i più anziani a rimanere in servizio. L’accordo con le organizzazioni sindacali di categoria è di poche settimane fa, e introduce un incentivo economico di 350 euro lordi mensili per trattenere in servizio operatori di esercizio che hanno già maturato i requisiti per la pensione, presso le residenze di Spezia e Sarzana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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