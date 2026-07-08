Rifornimento di gas Guerra in tribunale sulla gara d’appalto

Il Tar deciderà ancora una volta sul ricorso relativo a una gara d’appalto di Atc Esercizio, coinvolgendo un procedimento avviato dalla partecipata. La disputa riguarda le modalità di assegnazione e le procedure adottate durante il concorso. La decisione del tribunale amministrativo sarà determinante per chiarire eventuali irregolarità nel processo di selezione. La questione riguarda specificatamente il settore del rifornimento di gas, che ha portato a un contenzioso giudiziario tra le parti coinvolte.

Sarà ancora una volta il Tar a decidere le sorti di una gara d’appalto di Atc Esercizio. Nel mirino è finiti l’iter avviato dalla partecipata del trasporto pubblico locale per la selezione di operatori economici ai quali affidare il servizio di somministrazione di gas naturale compresso per autotrazione da fruire in modalità self-service, destinato alla flotta autobus operante in provincia. Un servizio molto importante, con cui garantire il rifornimento di circa cinquanta autobus del parco mezzi aziendale per un consumo annuo indicativo di circa 800.000 chilogrammi. Una fornitura che nei piani di Atc Esercizio avrebbe una durata di dodici... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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